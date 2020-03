Colheitas de sangue registam quebra de 50% durante este mês

Milene Marques Hoje às 11:14 Facebook

Twitter

Partilhar

As colheitas de sangue sofreram uma diminuição de cerca de 50% desde o início do mês de março, devido ao surto de Covid-19 no país, segundo o Instituto Português do Sangue e Transplantação (IPST).

Apesar da quebra, a Reserva Estratégica Nacional ainda "permite responder às necessidades, uma vez que foi acompanhada de uma redução nos consumos de 35%, devido ao adiamento de intervenções programadas nos hospitais", explica o IPST. O apelo para dar sangue multiplica-se nas redes sociais, a propósito do Dia Nacional do Dador, que se assinalou anteontem.

O diretor da Imunohemoterapia do Hospital de Braga alerta para as necessidades que possam surgir das cirurgias de urgência, de pós-partos ou de politraumas: "Há doentes com Covid-19 com anemia que também vão precisar de transfusões. Precisamos de continuar a dar sangue", sublinha António Marques.