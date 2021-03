Coligações à Direita só "garantem" mais seis câmaras que em 2017

Rafael Barbosa Hoje às 08:13 Facebook

Somando os votos conseguidos por PSD e CDS nas autárquicas de 2017, nos municípios onde concorreram separados, há meia dúzia de casos que apontam para uma vitória da coligação de Direita. Mas a análise aos resultados de há quatro anos também aponta para eleições competitivas noutros 11 municípios.

As expectativas são elevadas, mas a matemática eleitoral não aconselha demasiadas ambições ao acordo assinado na semana passada entre PSD e CDS com vista às autárquicas. Se tivermos apenas em conta os resultados das eleições de 2017, a coligação só conseguiria conquistar aos socialistas meia dúzia de câmaras: Meda, Lamego, Ponta do Sol, Marco de Canaveses, Resende e Sever do Vouga.