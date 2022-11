Colocações no Ensino Superior divulgadas mais cedo

Foi aprovada, esta terça-feira, por unanimidade uma proposta da Iniciativa Liberal para antecipação dos resultados do concurso nacional de acesso e ingresso no Ensino Superior para o ano letivo de 2023/2024.

No âmbito das votações na especialidade que decorrem para o Orçamento do Estado de 2023, a Iniciativa Liberal propôs aquela antecipação para que "os estudantes colocados preparem adequadamente o início do ano letivo".

No plenário desta manhã, o secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Nuno Teixeira, já tinha dado sinais de aprovação, ao concordar ser necessário antecipar as colocações.

PUB

A IL considerou ser "fundamental e urgente que, já para o próximo ano letivo (2023/2024), o tempo que decorre entre a candidatura ao Ensino Superior e a resposta da 1.ª fase de colocação seja menor, dando tempo suficiente para a devida preparação - que tem especial impacto nos alunos deslocados - e acelerando também as fases de colocação seguintes".

"É essencial que todo o processo possa estar concluído antes do início das aulas, respeitando os alunos e as famílias, para um início de ano letivo atempado e sem sobressaltos", defendeu.

Além disso, destacou que, "estando a esmagadora maioria, senão mesmo a totalidade, dos dados já informatizados, com processos identificados por contingentes e com identificação clara dos critérios de entrada, não se justifica que os tempos de resposta continuem a ser os mesmos de quando o processo era manual".