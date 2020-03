Colombianos retidos no navio cruzeiro atracado em Lisboa pedem asilo

Sofia Cristino Hoje às 18:09 Facebook

Cinco colombianos, retidos há uma semana no navio cruzeiro MSC Fantasia, em Lisboa, devido à pandemia Covid-19, têm de sair do barco até às 18 horas desta segunda-feira, mas não têm para onde ir.

"No navio estão a obrigar-nos a sair. A Embaixada da Colômbia tem estado em conversações permanentes com o Governo português para que nos autorizem a ficarmos em território português, mas até agora não conseguimos uma resposta positiva", explica ao JN a passageira Mónica Chiquillo, de 39 anos.

Mónica está com a filha de 20 anos, que tem problemas respiratórios e depende de oxigénio. E está muito preocupada com a falta de respostas. "A minha filha precisa de estar num lugar seguro porque usa oxigénio. Não é fácil voltar ao nosso país porque não podemos apanhar um avião, por isso pedimos ao Governo português para que nos dê ajuda humanitária e nos permita estar no seu território temporariamente, até conseguirmos voltar", apela.

A filha de Mónica estava a viajar para estudar Comunicação Audiovisual, durante um ano, na Universidade de Málaga, através de um programa de intercâmbio universitário. Os outros três colombianos retidos no cruzeiro são dois amigos e a cuidadora de ambos. Os dois jovens usam cadeira de rodas e estavam a viajar para fazerem um tratamento médico.

O MSC Fantasia atracou em Lisboa no passado dia 22 de março, devido à situação de emergência da covid-19. Os dois jovens de cadeiras de rodas não conseguiram comprar voos de volta porque os aeroportos na Colômbia estão fechados, e Mónica Chiquillo e a filha, devido à condição médica da filha, não podem embarcar num avião.

O JN tentou contatar a Embaixada da Colômbia, mas ninguém atendeu. Enviou também perguntas ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e aguarda respostas.