Colonoscopias deviam ser feitas aos 45 anos

Zulay Costa Hoje às 08:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Presidente da Sociedade de Gastrenterologia assume cargo internacional e deixa o alerta: há pessoas cada vez mais novas a desenvolver cancro colorretal.

A indicação para fazer a primeira colonoscopia deve ser antecipada dos 50 para os 45 anos, o que iria ajudar a detetar e tratar mais precocemente lesões precursoras de cancro colorretal, uma doença oncológica que mata, por dia, em Portugal, 11 pessoas. Esta é a principal preocupação de Guilherme Macedo, diretor do serviço de Gastrenterologia do Centro Hospitalar Universitário de São João e presidente da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia, que, ontem, assumiu a presidência da Organização Mundial de Gastrenterologia (OMG). Vai desempenhar as funções nos próximos dois anos.

Portugal ainda tem "como normas em vigor o rastreio a partir dos 50 anos. E, como primeira modalidade, ainda está proposto pela DGS a pesquisa de sangue oculto nas fezes", diz Macedo, defendendo que se deve antecipar a idade e privilegiar a realização de endoscopias, já que evidências mostram que há pessoas mais novas que desenvolvem este tipo de cancro e a colonoscopia é mais eficiente.