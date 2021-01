Com 39 ambulâncias à espera, Santa Maria pede ajuda ao INEM para fazer triagem

Ana Gaspar Hoje às 21:41 Facebook

Equipas do Instituto Nacional de Emergência Médica e da Proteção Civil vão passar a fazer uma pré-triagem aos doentes que chegam de ambulância às urgências do Hospital de Santa Maria. O objetivo é desviar os casos sem gravidade para outras instituições.

O aumento do número de ambulâncias com doentes com sintomas de infeção respiratória à porta das urgências do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, levou a administração a solicitar ao Instituto Nacional de emergência Médica (INEM) e à Proteção Civil a criação de uma pré-triagem para os avaliar antes de serem admitidos.

A informação foi avançada esta quinta-feira à noite aos jornalistas por Daniel Ferro, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, altura em que estavam 39 ambulâncias à espera que os doentes que transportavam fossem admitidos pela instituição.

As equipas de pré-triagem irão determinar quais os doentes elegíveis para a urgência do hospital e os que deverão ser encaminhados para outras instituições, por apresentarem formas menos graves de doença, e assim libertarem as ambulâncias para acorrerem a outras emergências.

Segundo o responsável, os casos menos graves serão transportados de imediato para os agrupamentos de centros de saúde de Sete Rios e de Odivelas.

Daniel Ferro pediu à população para só acorrer às urgências hospitalares quando os sintomas são graves, e procurar outros serviços de saúde quando não o são.

Recorde-se que, quarta-feira, o hospital tinha revelado que apenas 15% dos doentes que ali chegavam de ambulância é que realmente se tratavam de casos com gravidade para as urgências hospitalares.