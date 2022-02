Com a maioria absoluta, Costa consegue roubar protagonismo a Marcelo

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 09:21 Facebook

Presidente recebe partidos esta terça-feira e quarta-feira. Novo Governo pode tomar posse a partir de 19 de fevereiro. Peritos alertam: país pode entrar em regime de "presidencialismo do primeiro-ministro".

António Costa prometeu que a relação entre Governo e presidente da República continuará a ser "solidária", mas a vitória do PS com maioria absoluta nas legislativas retira protagonismo a Marcelo Rebelo de Sousa. Habituado a intervir na vida política do país - na véspera das eleições, defendeu que o país precisa de "mudanças de fundo" -, o chefe de Estado assistirá agora a uma "grande transferência de poder" para o primeiro-ministro, segundo politólogos ouvidos pelo JN. Marcelo recebe partidos esta terça-feira e quarta-feira. A expectativa é que Costa seja rapidamente indigitado, podendo a posse ser a 19 de fevereiro.