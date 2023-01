Comandante da Proteção Civil do Cávado demitiu-se após 15 dias no cargo

Joaquim Gomes Ontem às 23:45 Facebook

O comandante sub-regional do Cávado da Proteção Civil, Rómulo Pinto, demitiu-se na noite desta sexta-feira, alegando razões familiares, pelo que voltará para Bragança.

As funções de comandante sub-regional do Cávado serão desempenhadas interinamente pelo atual segundo-comandante, Bruno Silva, empossado no dia 1 de janeiro, que era adjunto dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca das Naves, em Trancoso.

Rómulo Pinto, de 43 anos, que anteriormente era segundo-comandante da Proteção Civil Distrital de Bragança, tinha assumido há duas semanas funções de comandante sub-regional do Cávado, uma nova estrutura intermédia, com instalações em Braga.

Rómulo Manuel Sales Major Silva Pinto fora comandante interino dos Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros. Natural de Trás-os-Montes, tem mestrado em gestão pública de organizações, sendo licenciado em enfermagem.