Comando de Lisboa será reforçado com cerca de três mil agentes durante JMJ

O superintendente chefe da PSP, Manuel Augusto Magina da Silva, adiantou, esta segunda-feira, que o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) será reforçado com pelo menos mais 2800 agentes para integrarem a equipa de segurança da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Lisboa.

"Grosso modo, 2800 polícias reforçarão o Comando de Lisboa para além da capacidade operacional", revelou Augusto Magina da Silva, em declarações aos jornalistas, durante a visita à sede do Comité Organiador Local (COL) da JMJ em Lisboa.

Segundo o superintendente chefe da PSP, o Cometlis de Lisboa conta com cerca de sete mil agentes efetivos e, assim, na semana em que decorre o encontro nacional, de 1 a 6 de agosto, integrará 10 mil agentes para assegurar o plano de segurança da JMJ. Augusto Magina da Silva garante que é um suficiente para garantir a segurança dos 1,5 milhões de jovens vindos de todo o mundo que a cidade irá receber, mas que deixa de fora os agentes da Unidade Especial de Polícia.

Questionado se a PSP está a cooperar com a polícia Internacional para traçar o plano de segurança da jornada, Augusto Magina da Silva revelou que a força de segurança já esteve reunida com os responsáveis da polícia espanhola numa partilha das "lições aprendidas" da jornada que decorreu em Madrid em 2011 , mas recordou que essa coordenação será garantida pelo secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, Paulo Vizeu Pinheiro.



Em agosto são esperadas milhares de pessoas em Lisboa para participarem no evento , e que contará com a visita do Papa Francisco, entre os dias 2 e 6.



Quanto ao impedimento que a PSP estabeleceu de que nenhum operacional pode gozar dias de descanso durante o período de 24 de julho e 7 de agosto, Augusto Magina da Silva sublinhou que "Para além de todo o efetivo do Comando Metropolitano de Lisboa, ninguém na PSP vai usar férias nesses períodos. Obviamente que depois serão compensados", salvaguardou.

À margem da visita, questionado pelos jornalistas sobre os protestos que as forças de segurança têm previstos para a semana do encontro nacional, Augusto Magina da Silva apontou que "todos os polícias da PSP, independentemente do grau de satisfação ou insatisfação profissional, saberão e percebem a dimensão do desafio que temos em mãos", garantido que irão responder, como têm sempre feito, a este grande desafio que é a jornada mundial.