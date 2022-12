Combate à droga sai das ARS e volta a ter estrutura própria

O Ministério da Saúde está a preparar a criação de um organismo autónomo que possa lidar com o tratamento das adições como a droga ou o álcool, à semelhança do que fazia o Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT) até ser extinto, em 2012. O novo instituto vai ficar com as competências das administrações regionais de saúde (ARS) em matéria de dependências e é visto com agrado pelas instituições. Deverá concentrar outras adições, como a do jogo.



Em abril de 2021, o então eurodeputado Manuel Pizarro defendeu, em entrevista à revista Dependências, que "faz muita falta um organismo com autonomia para tratar das questões das dependências". Agora, como ministro, Manuel Pizarro quer concretizar o objetivo, se possível em 2023, apurou o JN.

"É conhecido que há muitos anos que venho pugnando por esta abertura", reage João Goulão, diretor geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), que manifesta "satisfação por o processo estar a ser trabalhado".



Troika tirou autonomia