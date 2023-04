Combate ao assédio: o que está a ser feito nas universidades

Inês Malhado Hoje às 23:31 Facebook

No seguimento das acusações de assédio no Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, conhecidos esta semana, o JN questionou nove universidades de norte a sul do país para tentar perceber como estão a responder ao repto da ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, para que criassem códigos de conduta e canais internos de denúncia. Ninguém centraliza quantos existem, nem quantas queixas receberam.

Lisboa

Na Universidade de Lisboa (UL) existem 20 canais de denúncia: um para cada uma das 18 faculdades, um para os serviços gerais e outro para os serviços de ação social, disse ao JN fonte do gabinete da reitoria. Cada unidade da universidade é responsável por responder às queixas que chegam até ao seu próprio canal. Desde que foi criado em julho de 2022, o canal da reitoria da UL não recebeu nenhuma queixa. A mesma fonte explicou que existem outros mecanismos internos em cada faculdade, criados inclusivamente antes de se tornarem públicas, em abril do ano passado, os casos de assédio e de discriminação dentro da FDUL.