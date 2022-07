Combater o "bicho papão" é um trabalho que se faz diariamente

Escola de Arcozelo, em Ponte de Lima, é primeira Secundária pública no ranking da Matemática. Diretor destaca reforço do apoio aos alunos desde o 1.º Ciclo e a estabilidade do corpo de professores.

Carolina Cunha de 18 anos, terminou o 12.º ano na Escola Secundária de Arcozelo, em Ponte de Lima, com nota 20 a Matemática. Para o exame da disciplina, estudou enquanto fazia férias no Algarve. Metódica, trabalhou por objetivos, intercalando o estudo acompanhada por uma prima, de manhã e tempos mortos à noite, com tardes de praia. Obteve 19,1 valores no exame. Diz que gosta e encara a Matemática como "um desafio".

A escola onde cumpriu todo o seu ciclo escolar é este ano a primeira pública no ranking nacional da disciplina. A notícia foi recebida com um misto de "espanto, alegria e orgulho" pelo diretor Manuel Amorim, professor de Matemática que tenta, mais de há uma década, combater a imagem de "bicho papão" que os alunos têm da disciplina.