Comboios históricos voltam aos carris para bater resultados pré-pandemia

No Douro, a primeira de 37 viagens esgotou os 254 lugares. Na linha do Vouga, a procura ainda não ocupou todos os 206 lugares para a viagem inaugural, no sábado.

Apesar da conjuntura económica e financeira, 2022 promete ser um bom ano para o turismo nos comboios históricos de Portugal. O do Douro arrancou no sábado passado com os 254 lugares preenchidos e o do Vouga, que começa a circular amanhã, ainda tem algumas vagas entre os 206 lugares. Todavia, a CP tem boas perspetivas, depois de em 2021, em plena pandemia e com restrições derivadas dela, o duriense ter registado uma ocupação média de 93% e o Vouguinha ter arrecadado 84%.

Dados fornecidos pela CP ao JN, em relação aos últimos cinco anos no Douro, mostram que 2020, quando a covid-19 chegou a Portugal, foi o mais fraco de todos. Só se realizaram 15 circulações com uma taxa média de ocupação de 60%. Contudo, há que ter em conta que nem todos os lugares podiam ser preenchidos, como forma de prevenir contágios pelo vírus que provoca aquela doença.