A escalada do preço dos combustíveis está a refletir-se nos postos em Espanha junto à fronteira. Em alguns deles já é mais caro abastecer do que em Portugal.

Até agora, e durante muitos anos, a diferença no preço do gasóleo, do lado de lá, rondava, em média, "25 a 30 cêntimos". Mas esta quinta-feira, na zona de Tui, onde existem cinco postos muito próximos da fronteira, e Tomiño, que fazem fronteira com Valença e Vila Nova de Cerveira, os preços por litro já quase não compensam a deslocação.