Comida apreendida pela ASAE alimenta pessoas e animais

Toneladas de bens apreendidos em bom estado vão parar a instituições que alimentam milhares de pessoas e animais.

Nem todos os produtos apreendidos pela ASAE estão estragados ou fora de prazo e vão parar ao lixo. Pelo contrário. Toneladas deles estão em boas condições e a Autoridade de Segurança Alimentar é o garante de muitas instituições, incluindo jardins zoológicos.

De acordo com a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, entre 2019 e 2022, essencialmente provenientes de apreensões, houve um total de 194 ações de doação, consubstanciando-se em cerca de 11 toneladas de géneros alimentícios doados e 58 500 unidades de bens alimentares e não alimentares, num valor de 900 mil euros. Relativamente às entidades beneficiárias e especificamente zoos e associações de animais, registam-se cerca de 3,87 toneladas de géneros alimentícios doados anualmente a seis zoos, a fatia de leão para três no Norte: Zoo da Maia, Zoo Santo Inácio (Gaia) e a Associação dos Amigos dos Animais de Santo Tirso. Os outros são o canil de Tavira, Parque Biológico da Serra da Lousã e canil/gatil de Oliveira do Hospital.