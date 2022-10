Comissão e pediatras avaliam vacina contra a covid para bebés

Joana Amorim Hoje às 19:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19 está já a estudar a imunização de crianças a partir dos seis meses de idade, tendo para o efeito pedido apoio a um grupo de pediatras e especialistas em saúde infantil. Depois da recomendação, na passada quarta-feira, da Autoridade Europeia do Medicamento (EMA) de estender as vacinas da Pfizer e da Moderna a partir daquela idade, a Comissão Europeia, como, no passado, promete uma decisão rápida sobre a sua introdução no mercado.

Ao JN, o epidemiologista Manuel Carmo Gomes, que integra a Comissão Técnica de Vacinação, revelou que a imunização daquelas faixas etárias está a ser estudada "há bastante tempo", contando com "um grupo de pediatras para ajudar a analisar e a emitir uma opinião sobre o assunto".

Metodologia que já foi adotada pela comissão tanto aquando da recomendação de imunização contra a covid da faixa 12-15 anos como a de 5-11 anos. Sendo que, em ambas as situações, os peritos defenderam sempre que se priorizasse a vacinação de crianças com comorbilidades de risco para a covid grave, como sejam doenças cardiovasculares ou neurológicas.