Comissão Europeia está a oferecer 1300 estágios pagos a estudantes

A Comissão Europeia propõe dois períodos de estágio remunerado de cinco meses para 1300 estagiários. As inscrições estão abertas até 31 de agosto e qualquer pessoa pode candidatar-se, desde que tenha uma licenciatura e um nível C de inglês, francês ou alemão.

Num artigo publicado na sua página digital, a Comissão Europeia informa que os "estagiários são recrutados em toda a Comissão Europeia, serviços e agências, principalmente em Bruxelas, mas também no Luxemburgo e em toda a União Europeia". Acrescentam que os estagiários podem adquirir experiência prática na elaboração das políticas da UE num "ambiente multicultural".

A Comissão Europeia reforça que estão a receber candidaturas de cidadãos da União Europeia e de países terceiros e os selecionados receberão um subsídio mensal. "É igualmente possível fazer um estágio de tradução, por exemplo, ou um estágio científico no Centro Comum de Investigação. Candidatos com as mais diversas formações académicas são bem-vindos".

"O que se pode esperar de um estágio na Comissão Europeia? Familiarizar-se com os procedimentos e as políticas das instituições europeias; Participar no trabalho diário da Comissão Europeia; Aplicação prática dos conhecimentos teóricos já obtidos", explica ainda

As candidaturas podem ser submetidas neste link até ao dia 31 de agosto.