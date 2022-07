Comissão Europeia: Portugal é o 14.º país com acordo dos novos fundos

A Comissão Europeia (CE) e o Governo vão assinar quinta-feira, dia 14, o acordo de parceria do Portugal 2030 no valor de 23 mil milhões de euros. O acordo que vai ser formalizado no Fundão é o 14.º que a CE assina no âmbito do quadro comunitário 2021-2027 e o segundo mais valioso até agora, apenas superado pelos 76 500 milhões de euros da Polónia. Há ainda 13 países sem acordo assinado.

Os 23 mil milhões de euros de Portugal serão entregues aos beneficiários sob a forma de reembolso do investimento feito até 31 de dezembro de 2029.

A primeira versão do acordo foi entregue no final do ano passado e, após meses de negociações com Bruxelas, o Governo entregou a 6 de junho a versão definitiva. O Portugal 2030 mantém sete Programas Operacionais Regionais, cinco do Continente e dois das Regiões Autónomas, de 9,7 mil milhões de euros.