Comissão Europeia procura licenciados para estágios remunerados

Maria Dinis Hoje às 17:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A Comissão Europeia está a aceitar candidaturas para estágios remunerados no domínio administrativo ou da tradução, com a duração de cinco meses e a ter início no dia 1 de outubro de 2023. As inscrições estão abertas online até ao dia 31 de janeiro, às 11 horas, para todos os cidadãos licenciados da União Europeia (UE), independentemente da área da sua licenciatura.

Os candidatos devem ainda ter um bom conhecimento de dois idiomas: uma língua oficial da UE e inglês, francês ou alemão. Além disso, não podem ter trabalhado numa instituição, órgão ou agência da UE por um período superior a seis semanas.

Se forem aceites, os estagiários irão trabalhar 40 horas semanais, com uma remuneração de 1300 euros por mês. Além disso, a Comissão cobre ainda os custos associados a vistos e despesas médicas dos estagiários.

PUB

De acordo com a Comissão, os estágios "proporcionam uma familiarização com os procedimentos e as políticas das instituições europeias, a oportunidade de contribuir para o trabalho diário da Comissão e uma ocasião para os estagiários porem em prática os seus conhecimentos académicos".

O que fazem?

Em relação ao trabalho diário de um estagiário, este pode consistir em organizar reuniões ou participar em grupos de trabalho e audições públicas, preparar documentos de trabalho, responder a perguntas dos cidadãos ou dar apoio à gestão de projetos.

Na área da tradução, os estagiários serão colocados numa unidade da Direção-Geral da Tradução e vão ter uma "experiência prática do trabalho de um tradutor numa instituição europeia".

A Comissão avançou ainda que estão disponíveis vagas limitadas para cidadãos de países fora da UE, com requisitos de candidatura específicos.

A escolha dos candidatos vai ser feita em duas fases: uma de avaliação inicial, que terá lugar entre fevereiro e março, e uma de seleção, que acontecerá entre junho e setembro.