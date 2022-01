Comissão para o estudo dos abusos na Igreja já começou a ouvir testemunhos

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 18:36 Facebook

O site da comissão independente para o estudo dos abusos sexuais contra as crianças na Igreja Católica portuguesa começou a receber testemunhos esta segunda-feira. Os trabalhos irão incidir no período entre 1950 e 2022.

A comissão, coordenada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, lançou esta segunda-feira o site darvozaosilencio.org. As vítimas de abuso sexual por membros da Igreja Católica poderão aí preencher um inquérito anónimo, que será analisado pelos especialistas até 31 de julho. Depois dessa data, continuará a ser possível preencher esse inquérito.

O número de telemóvel 917 110 000 será disponibilizado esta terça-feira, às 10 horas, para o mesmo efeito, funcionando todos os dias úteis entre as 10 e as 22 horas. As vítimas poderão ainda ser entrevistadas presencialmente pela equipa de peritos, mediante marcação prévia, ou relatar a sua denúncia enviando-a para um apartado a anunciar no site.

Álvaro Laborinho Lúcio, antigo ministro da Justiça e um dos membros da comissão, revelou que foi estabelecida uma "relação direta" com a Procuradoria-Geral da República, no sentido de encaminhar as queixas. No entanto, lembrou que algumas delas poderão já ter prescrito e que o papel da comissão é fazer "um estudo", e não uma "investigação criminal".

"Não sabemos onde vamos chegar, mas podem contar connosco para não desistirmos", afirmou Pedro Strecht, na conferência de imprensa, em Lisboa. Embora a comissão vá ser financiada pela Conferência Episcopal Portuguesa, o especialista garantiu que o trabalho será desenvolvido com total independência e também "com recato", de modo a criar uma relação de "confiança" com as vítimas.

Além de Pedro Strecht e de Laborinho Lúcio, a comissão é também composta pelos sociólogos Daniel Sampaio e Ana Nunes de Almeida, pela assistente social e terapeuta familiar Filipa Tavares e pela cineasta Catarina Vasconcelos, que contribuirá com um olhar exterior.

Há ainda mais dois membros cujos nomes não foram revelados, um da área da psicologia clínica e outro ligado à comunicação social. Segundo Pedro Strecht, a equipa poderá continuar a ser reforçada.