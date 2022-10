Comissão propõe fecho de urgências de obstetrícia

A Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia -Obstetrícia e Bloco de Partos terá recomendado ao Governo o fecho das urgências de obstetrícia dos hospitais de Vila Franca de Xira e do Barreiro, em Lisboa e Vale do Tejo, e dos hospitais da Covilhã e de Castelo Branco, no Centro. A Norte, terá sido ainda proposto o fecho da urgência de obstetrícia de Famalicão e da Póvoa do Varzim.

A notícia foi avançada esta terça-feira pela edição online do Expresso e pela RTP. Ao JN, o Ministério da Saúde não confirmou o conteúdo do documento que foi enviado pelo grupo técnico, liderado por Diogo Ayres de Campos, para o ministro. Referiu apenas que houve uma reunião no passado dia 3 com aquela comissão para análise do documento.

Adiantou ainda que está em curso a fase de estudo das recomendações apresentadas. O Ministério da Saúde já tinha adiantado que, uma vez que está em causa o funcionamento em rede do Serviço Nacional de Saúde, qualquer decisão envolverá a nova Direção Executiva do SNS.