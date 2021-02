Comissão propõe regras de acesso ao Superior iguais às do ano passado

Alexandra Inácio Hoje às 19:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Parecer da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) propõe que alunos só façam exames que sirvam de ingresso aos cursos e que média do Secundário seja feita com a avaliação interna.

A avaliação da CNAES ao processo de acesso do ano passado "é positiva" e, por isso, "face ao cenário de calamidade" a Comissão propõe ao Governo a manutenção das regras aplicadas no ano passado.

"Faz todo o sentido manter as orientações para dar mais estabilidade" aos alunos e famílias, frisa ao JN o presidente da CNAES, reitor da universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Fontainhas Fernandes.

Assim, a proposta da comissão é que os alunos do 11.º e 12.º apenas façam os exames que sejam pedidos pelas instituições de Ensino Superior como provas de ingresso e que a conclusão do Secundário seja feita através da avaliação interna.

O parecer aprovado esta segunda-feira em reunião da CNAES será agora enviado ao ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, Manuel Heitor, que terá de decidir as regras da média de acesso e o calendário do concurso nacional de acesso que ainda está por aprovar. Na sexta-feira, o ministério da Educação, recorde-se, anunciou o adiamento dos exames do Secundário para julho e setembro. No ano passado a primeira fase de candidaturas decorreu entre 7 e 23 de agosto e as colocações foram divulgadas a 28 de setembro. A CNAES volta a reunir na próxima segunda-feira, dia 22.