Comissão sobre a TAP vai ser o 70.º inquérito feito pelo Parlamento

A comissão de inquérito à TAP vai ser a 70.ª feita pelo Parlamento em democracia. A segunda sobre a companhia aérea, cujo processo de privatização, em 2001, já foi analisado pela Assembleia da República. Contudo, o tema que mereceu mais vezes o escrutínio dos deputados foi o do desastre aéreo de Camarate, que vitimou Francisco Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa, seguindo-se a Banca.

A data para a votação da comissão de inquérito, proposta pelo BE, deverá ser acertada na conferência de líderes desta semana, sendo certa a sua aprovação, depois do anúncio da abstenção do PS e da garantia de viabilização pelo PSD e pela IL. Já a proposta do Chega, no mesmo sentido, deverá ser rejeitada.

camarate - O atentado nunca provado na Justiça