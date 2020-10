Comissária Elisa Ferreira em quarentena após contacto com infetado

JN/Agências Hoje às 19:24 Facebook

A comissária portuguesa, Elisa Ferreira, vai cumprir um período de isolamento profilático depois de ter estado em contacto com um colega infetado.

"Fui hoje informada que um membro da minha equipa testou positivo ao covid-19. Em sintonia com os protocolos de saúde pública, irei ser testada e entrarei em isolamento. Durante este período, trabalharei de casa", referiu a comissária com a pasta da Coesão e Reformas, no Twitter.

"Não tenho sintomas e sinto-me bem. Mantenham-se saudáveis e cuidem de vocês!", deu ainda conta Elisa Ferreira, numa mensagem em inglês.

A Comissão Europeia tem atualmente quatro comissários em quarentena. Na terça-feira, o Alto Representante para a Política Externa, Josep Borrell, e o comissário com a pasta da Gestão de Crises, Janez Lenarcic, anunciaram também que ficariam isolados por terem entrado em contacto com um caso positivo. Já Mariya Gabriel, comissária com a pasta da Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, anunciou que testou positivo ao covid-19 no sábado, estando em isolamento desde a segunda-feira da semana passada.