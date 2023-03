Comissões diocesanas querem ser órgãos consultivos dos bispos

As Comissões Diocesanas de Proteção de Menores querem ser um órgão consultor para os bispos em todos os assuntos referentes a crianças e jovens. A proposta já foi apresentada a D. José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), e a Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas, liderada por José Souto Moura, espera agora uma resposta. "Nós temos conhecimento e experiência e podemos usar essas mais valias para aconselhar nas decisões", disse ao JN Paula Margarido, secretária da Coordenação Nacional.

Em Lisboa e Évora, as comissões diocesanas já estão a colaborar no processo relativo à lista de nomes de alegados abusadores entregues pela comissão independente (CI). Foram elas que solicitaram mais informações sobre os nomes e que, posteriormente, a entregaram ao bispo da sua diocese. Em Lisboa, a comissão já recebeu novos dados da CI e vai entregar a D. Manuel Clemente as informações juntamente com algumas sugestões de procedimentos.

"Há bispos que pedem ajuda e outros não, mas com uma uniformização de procedimentos, ninguém se sentiria inibido de solicitar a colaboração das Comissões Diocesanas", afirmou Paula Margarido. "Faz muito sentido que os bispos tenham em cada comissão uma estrutura de apoio e aconselhamento para tudo o que diga respeito a menores. Um bispo não tem que se sentir obrigado a decidir sozinho", acrescentou Paula Margarido.