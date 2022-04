Comissões ficam apenas nas mãos de PS e do PSD

Hermana Cruz Hoje às 18:45 Facebook

A Assembleia da República decidiu manter as 14 comissões existentes na anterior legislatura. Todas ficarão apenas nas mãos do PS e do PSD. Mas os socialistas pretendiam juntar os temas do Planeamento e da Administração Pública e acabaram bloqueados, por todos os partidos, denunciaram os liberais, criticando a atitude do PS.

A decisão foi tomada na conferência de líderes desta quarta-feira. Vão ser 14 as comissões parlamentares permanentes, as mesmas do que na anterior legislatura, embora com "alguns ajustamentos nas nomenclaturas", revelou a porta-voz Maria da Luz Rosinha, citada pela Lusa.

Segundo o líder parlamentar da Iniciativa Liberal (IL), um desses ajustamentos seria a junção na 13ª comissão dos temas Planeamento e Administração Pública. "O PS apresentou uma proposta que não vingou, por concordância de todos os outros partidos, inclusive do senhor presidente da Assembleia da República", revelou, crítico, Rodrigo Saraiva.

"Felizmente isso não aconteceu, mas só o PS ter tido esta ideia, ter feito esta sugestão, é infelizmente a demonstração da utilização que este partido quer fazer dos fundos europeus, sobretudo do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR)", atacou o liberal.

Posse será na 4ª feira

Maria da Luz Rosinha revelou também que as presidências das 14 comissões vão ser distribuídas entre PS e PSD. Segundo apurámos, os partidos ainda não negociaram essa divisão.

Mas PS e PSD terão que o fazer nos próximos dias, visto que os membros das comissões parlamentares tomam posse na próxima quarta-feira, dia 13.

Na próxima conferência de líderes será acertado o calendário da discussão do Orçamento do Estado.