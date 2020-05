Como desinfetar a casa, roupa e loiças contra a covid-19

JN/DV Hoje às 09:52 Facebook

Saiba como potenciar a limpeza da sua casa em tempos de pandemia.

Porque muita gente não sabe ainda o modo mais correto de manter a casa limpa e desinfetada para evitar o contágio do novo coronavírus, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor dá conselhos práticos sobre o que fazer desde que chega a casa até ao momento em que vai levar o lixo à rua.

"Não precisa de desinfetar a sua casa de fio a pavio, mas as superfícies mais tocadas requerem uma atenção especial", explica a Deco, que deixa aqui algumas dicas para manter casa, roupa e loiça limpas.

Quando chega a casa

- Descalce-se de imediato e deixe o calçado sempre no mesmo local, próximo da entrada. Todos os membros da família devem fazer o mesmo.

- Mude a roupa exterior (casacos, camisolas, t-shirts, calças) e evite sacudir/agitar a roupa para minimizar a possibilidade de dispersar qualquer tipo de vírus e germes no ar.

- Coloque a roupa a arejar no exterior e nunca a guarde de imediato no roupeiro ou gavetas -Lave as mãos, assim como o rosto.

- Se traz sacos de compras ou outros, não os coloque sobre mesas ou bancadas.

Limpeza de superfícies .

- Comece por limpar as superfícies com água e detergente (bancadas, mesas, loiças sanitárias, puxadores, comandos, etc.) tendo a especial atenção de dedicar um pano/esfregão para cada divisão (um para a casa de banho, outro para a bancada da cozinha). Seque bem as superfícies lavadas.

- Use uma solução diluída de lixívia, de álcool a 70% ou de água oxigenada. Não misture estas substâncias com outras, pois pode desencadear reações perigosas. Deixe atuar por 10 minutos, pelo menos, antes de limpar de novo apenas com água. Como a lixívia pode corroer o metal, é recomendável que este processo não se torne um hábito para lá da crise que atravessamos. Já a água oxigenada pode ser usada a partir de um frasco com spray e deixado atuar pelo menos por um minuto. Não é corrosivo, por isso pode usá-lo em superfícies metálicas mas, tal como a lixívia, pode descolorir os tecidos se acidentalmente entrar em contacto com as suas roupas.

- Não tente fazer em casa o seu gel desinfetante pois têm de ser respeitadas doses bem precisas e o processo pode ser perigoso. Não use vodka (leu bem: vodka!) uma vez que a concentração de álcool, apesar de elevada, não chega para desinfetar. O vinagre também não tem suficiente poder desinfetante para a limpeza de superfícies.

- Sempre que puder, varra a casa e aspire pelo menos uma vez por semana, não esquecendo de lavar também o chão com água e detergente;

Loiça e roupa

- Carregue completamente a sua máquina da loiça e da roupa: utilizar a função de meia carga não equivale de maneira nenhuma a metade dos gastos com eletricidade e água.

- Não vale a pena colocar detergente a mais, não é por isso que a loiça ou a roupa ficam mais bem lavadas. Antes pelo contrário: pode dificultar uma lavagem e enxaguamento corretos.

- Leia as etiquetas da roupa que vai colocar a lavar e se alguém em sua casa estiver doente, lave a roupa de cama, toalhas, roupa interior, pijamas (se for possível, se a sua máquina o permitir e se o tipo de roupa também) a temperaturas mais elevadas, normalmente "algodão a 60°C".

- Se não tiver em casa uma máquina de roupa com um programa de "algodão a 60°C, então equacione utilizar um secador de roupa de modo a sujeitar a roupa a temperaturas mais elevadas. Caso não tenha um secador de roupa, aconselhamos que coloque um pouco de lixívia no programa que vai utilizar; Sempre que possível, seque a roupas num estendal em vez de utilizar o secador de roupa.