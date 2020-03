Como lidar com os animais de casa em tempo de coronavírus?

Joana M. Soares Hoje às 18:14 Facebook

Até ao momento, não existem evidências científicas de que os animais de companhia, como cães e gatos, sejam infetados pelo novo coronavírus ou possam ser portadores da doença. Ainda assim, deve ter cuidados redobrados com a higiene do seu animal nesta fase da pandemia, principalmente se tiver o seu animal dentro de casa.

Lavar as mãos regularmente e evitar aglomerados de gente são dois dos conselhos na linha da frente pela Organização Mundial de Saúde.

Joel Tsou, médico veterinário de animais de companhia exóticos, com clínica no Porto, esclarece que "não há nada comprovado cientificamente. Tudo o que existe são boatos, rumores". Em declarações ao Jornal de Notícias, sublinha que "o que realmente é fidedigno é que o vírus é transmitido entre humanos e não entre animais ou de humanos para animais". "É o que sabe até ao momento".

Joel refere que na sua prática clínica "nesta época de surto" não têm aparecido animais em situações relacionadas com o Covid-19, acrescentando, todavia, que "há um plano de contingência a vigorar nas clínicas que não permite a entrada de pessoas". "Os donos dos animais deixam os animais à porta e recolhem os animais na porta da clínica".

O que se sabe sobre o novo coronavírus nos animais?

A Ordem dos Médicos Veterinários publicou no seu site uma longa carta, repleta de cuidados a ter com os animais, escrita pela Associação Mundial dos Veterinários de Pequenos Animais (AMVPA). O documento inicia com o alerta de que não há evidências de que os animais de companhia possam ser infetados ou disseminar o Covid-19. "Esta é uma situação em rápida evolução e as informações serão atualizadas à medida que estiverem disponíveis", escreve a associação.

Caso o seu animal desenvolva, em casa, uma doença inexplicável, o conselho vai no sentido de telefonar à sua clínica veterinária para a informar da situação e poder preparar uma sala de isolamento. Embora o Covid-19 tenha tido origem nos animais, avança a AMVPA, " agora transmite-se de pessoa a pessoa".

Cuidados a ter com animais em casa?

A AMVPA aconselha a que os "os donos evitem o contacto com animais com os quais não estão familiarizados e que lavem sempre as mãos antes e depois de interagirem com os animais". Se, por ventura, os proprietários estiverem doentes com a Covid-19, "devem evitar o contacto com animais em sua casa, incluindo acariciar, aconchegar, ser beijado ou lambido e compartilhar alimentos. Se precisam de cuidar do seu animal de estimação ou estar perto de animais enquanto estiver doente, devem lavar as mãos".