Como os neurocientistas trabalham para curar Alzheimer e Esclerose Múltipla

O documentário "Pioneering Science", produzido pela empresa Biogen, assinala a evolução das neurociências em Portugal. A obra apresenta três médicos reconhecidos - João Cerqueira, Isabel Santana e Mamede de Carvalho - que explicam o desenvolvimento dos seus contributos e trabalhos.

"Como estão estas pessoas a mudar a nossa saúde" foi o mote que esteve na origem da criação do documentário, em que são dadas a conhecer três das principais figuras nas neurociências em Portugal. Ao longo de cerca de 10 minutos, três médicos explicam o trabalho que "desenvolvem diariamente na prática clínica e a investigação que conduzem, bem como qual o seu contributo para a saúde dos portugueses", em particular nas áreas da Esclerose Múltipla, da Doença de Alzheimer e outras demências, e da Esclerose Lateral Amiotrófica.

O primeiro protagonista, o professor João Cerqueira, é atualmente médico neurologista responsável pela consulta de Esclerose Múltipla no Hospital de Braga, função que acumula com a de Diretor do curso de Medicina na Universidade do Minho, onde também leciona na área da Neurologia. "A investigação centra-se na área da esclerose múltipla, onde procura determinar as causas das alterações cognitivas manifestadas pelas pessoas com esta doença e ainda compreender as alterações imunológicas que estão associadas à patologia", explica a produtora, a Biogen, empresa de biotecnologia que se dedica à investigação na área das doenças neurológicas.

Já a especialista Isabel Santana assume a direção do Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, assim como a responsabilidade pela Consulta de Demência nessa mesma unidade hospitalar. "É professora catedrática de Neurologia na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, a mesma instituição onde concluiu o seu doutoramento em Neurologia, com foco na Doença de Alzheimer e outras demências, área de especialização a que se dedica atualmente", refere a Biogen.

O terceiro médico, Mamede de Carvalho, é responsável pela consulta de Esclerose Lateral Amiotrófica no centro hospitalar Universitário de Lisboa Norte, mais propriamente no Hospital de Santa Maria, sendo a sua prática clínica orientada para a área das doenças neuromusculares. É descrito no documentário como Group Leader no Instituto de Medicina Molecular e professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa: "A sua investigação está orientada sobretudo para a Esclerose Lateral Amiotrófica, doença para a qual está a estudar a recolha e interpretação de dados dos doentes mediante Inteligência Artificial, um projeto integrado no programa internacional brainteaser."

O documentário ganha mais importância por estrear num ano em que a empresa Biogen completa 20 anos de atividade em Portugal e 45 anos da sua fundação nos Estados Unidos da América.