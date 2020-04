Como projetar hospitais numa pandemia? Ordem dos Arquitetos organiza debate virtual amanhã

JN Hoje às 00:00 Facebook

Para debater as consequências do novo coronavírus na arquitetura do futuro, onde se incluem pessoas e espaços, a Ordem dos Arquitetos organiza esta quinta-feira uma conferência virtual. O tema são os equipamentos hospitalares.

A conferência desta quinta-feira, 23 de abril, com o nome de "Uma Ordem Presente - Equipamentos Hospitalares", faz parte de uma série de eventos chamada #emlinha. Depois de discutirem a habitação e a cidade em conferências anteriores, a terceira centra-se nos equipamentos hospitalares.

Algumas das questões em cima da mesa vão focar-se na projeção de hospitais, centros de saúde ou unidades de internamentos, as necessidades dos hospitais face às necessidades da população e ainda o confinamento dos próprios arquitetos durante uma pandemia.

O evento está marcado para as 18 horas e vai-se realizar através da plataforma Zoom. Mais informações vão estar disponíveis na conta de Facebook da Ordem.