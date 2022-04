Compasso pascal está de volta às ruas, mas sem beijo da cruz

M. A. S. Ontem às 23:51 Facebook

Visita regressa mas com cuidados, anunciados pela Conferência Episcopal.

Após dois anos de interrupção devido à covid-19, o tradicional compasso volta a ser autorizado, mas com regras. A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) divulgou orientações para a visita pascal, onde sublinha a necessidade de "cuidados", porque a pandemia, "infelizmente, ainda permanece".

Na nota emitida pelo Secretariado-Geral da CEP desaconselha-se o habitual beijo do crucifixo, que deve ser substituído por "uma vénia ou outro gesto que não implique contacto físico". É ainda recomendado o uso de máscara aos membros do grupo paroquial designado para "o anúncio da ressurreição do Senhor".