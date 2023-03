Complemento Garantia para a Infância começa a ser pago a partir de quinta-feira

O complemento Garantia para a Infância começa a ser pago a partir desta quinta-feira, confirmou fonte do Ministério das Finanças ao JN. O apoio vai ser assegurado aos titulares de abono de família que não tenham obtido um benefício total do Estado de 600 euros ou 472 euros, caso se tratem de crianças até os seis anos ou acima dessa idade, respetivamente. O benefício é calculado "entre o valor do abono de família atribuído e a dedução à coleta por dependente" no IRS.

O valor do apoio é determinado em função da idade da criança ou do jovem e tem como limite os 17 anos de idade (e inclusive). Os titulares de abono família maiores de idade não são elegíveis para o complemento Garantia para a Infância.