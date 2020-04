Completou 100 anos internado no São João com Covid-19

Joana M. Soares Hoje às 17:37 Facebook

O senhor Luciano entrou, no dia 24 de março, com 99 anos, no Hospital de São João com o diagnóstico de Covid-19. Foi lá que soprou as velas do seu centésimo aniversário, no dia 31.

A poucos dias de completar 100 anos de vida, o senhor Luciano foi infetado pelo novo coronavírus. Com grandes dificuldades respiratórias, entrou na Urgência do Hospital de São João, no Porto, com um quadro clínico reservado, confirmando-se ser mais um caso de Covid-19.

Os profissionais do serviço não deixaram passar em branco a data de aniversário e festejaram um século de vida do paciente, dentro de todas as normas de segurança exigidas pelo momento. Segundo a equipa clínica, que partilhou a sua história no portal do Centro Hospitalar Universitário São João (CHUSJ), o senhor Luciano ficou "emocionado e feliz".

Houve bolo e houve um filho de uma enfermeira que ofereceu um desenho como se o paciente fosse seu avô.

Marlene Teixeira, enfermeira-chefe do serviço de Doenças Infecciosas, diz que "é um orgulho enorme fazer parte de uma equipa tão dedicada, que não deixa de prestar um serviço altamente qualificado e humanizado, mesmo perante a situação pandémica que vivemos".

Apesar de se tratar de um doente de risco, precisamente pelos 100 anos de vida, prevê-se que possa ter alta a curto prazo, com o quadro clínico estabilizado.