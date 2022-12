Compras de Natal de última hora: enchentes nos shoppings e recorde no Multibanco

Multidões nos centros comerciais de Norte a Sul em compras de última hora. SIBS (Sociedade Interbancária de Serviços) espera bater recorde de 15 milhões de transações na rede Multibanco até ao fim do dia.

A corrida às compras de Natal encheu, esta sexta-feira, shoppings de Norte a Sul. Aveiro, Braga, Gaia, Gondomar, Lisboa, Matosinhos e Viana do Castelo são exemplos de multidões nos centros comerciais. Até ao final do dia deverá ser batido o recorde dos 15 milhões de transações na rede Multibanco. Segundo a SIBS (Sociedade Interbancária de Serviços), é algo que nunca aconteceu em Portugal, pelo menos no sistema da empresa. O pico aconteceu ao meio-dia com 365 transferências por segundo. Este sábado espera-se novo recorde.