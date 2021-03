Computadores para docentes começam a ser distribuídos

Alexandra Figueira Hoje às 10:03 Facebook

Escolas iniciam entrega a dias do fim do ensino remoto. Falta de técnicos de informática pode ser problema.

Algumas escolas já começaram a distribuir computadores aos professores, outras prepararam-se para o fazer na próxima semana, nas férias da Páscoa. Os equipamentos são um dos pilares da Escola Digital e chegam quando se perspetiva o regresso das aulas presenciais para o 2.º e 3.º ciclo (dia 5 de abril) e secundário e superior (a 19).

O processo é "laborioso", diz João Grancho, diretor do Agrupamento de Escolas Campo Aberto, Póvoa: implica anotar os números de série do computador, acesso à internet e auscultador com microfone, juntá-los numa mochila e atribuí-los a um professor. E preencher uma plataforma online, incluindo um auto de entrega, no qual o docente se compromete a usar o kit para trabalho e a devolvê-lo, se for colocado noutra escola.