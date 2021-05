Comunhões servem de teste para regresso das festas às igrejas

Emília Monteiro com A.T.M., A.C.C., A.P.F. e V.P. Hoje às 08:42 Facebook

Há paróquias a optar por locais ao ar livre e transmissões online. Lojas de vestuário e restaurantes agradecem a retoma de celebrações católicas.

Com as cerimónias divididas por vários dias, lotação limitada nas igrejas, distâncias de segurança e sempre de máscara, as paróquias estão a regressar à normal atividade religiosa realizando por estes dias as primeiras comunhões. Eventos que funcionam como "um teste" para a retoma das restantes celebrações.

Por causa da pandemia, no ano passado, a festa que leva milhares de crianças e respetivas famílias às igrejas foi cancelada. Este ano, em moldes diferentes e seguindo indicações da Direção-Geral da Saúde, de norte a sul, as paróquias encontraram formas distintas de voltar a estas celebrações. Muitas, como é o caso da Trofa, estão a transmiti-las nas redes sociais como uma forma de envolver as famílias.