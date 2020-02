Comunidade chinesa em Portugal enviou "milhões de máscaras" para a China

Alexandra Inácio Hoje às 10:14 Facebook

Comunidade chinesa em Portugal angariou 350 mil euros em donativos e ajuda quem regressa de viagem a fazer quarentena.

"Milhões de máscaras" foram compradas pela comunidade chinesa residente em Portugal e enviadas para a China. O presidente da Liga dos Chineses em Portugal, Y Ping Chow, garante que o preço das máscaras até disparou "mais de dez vezes" face à procura. A comunidade angariou 350 mil euros em donativos e também comprou fatos protetores para enviar.

Em Portugal, a Liga ajuda quem regressou de viagem da China a cumprir quarentena: "Entre 50 e 60 pessoas em Lisboa e mais de 30 no Porto. Estamos a fazer tudo para dar as melhores garantias de colaboração". A garantia de Y Ping Chow foi dada no final de um almoço, em Lisboa, com o presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT).