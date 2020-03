Comunidade chinesa oferece mil máscaras a centro de testes em Gaia

Milene Marques Hoje às 21:26 Facebook

Uma comunidade chinesa vai dar mil máscaras ao centro de despiste do Sars-Cov-2 que abre, esta sexta-feira, no centro da cidade de Vila Nova de Gaia.

O grupo constituído por empresários de Vila do Conde espera reunir entretanto até oito mil máscaras, numa missão solidária com o país que enfrenta o surto de Covid-19, explica ao JN Luís Araújo, quem está a intermediar a entrega destes equipamentos de proteção individual ao centro de testes na Rua 14 de Outubro (em frente à PSP). A entrega acontece esta sexta-feira, pouco depois da abertura do posto que acontece às 9:30 horas da manhã.

Este centro de testes colocado em funcionamento pela Câmara de Gaia, em parceria com o Laboratório Germano de Sousa e em articulação com a Autoridade Regional de Saúde do Norte, vai funcionar todos os dias, das 08:00 às 18:30, apenas para os casos medicamente prescritos.

Esta quarta-feira, a autarquia anunciou um segundo centro de diagnóstico da Covid-19 no concelho, em parceria com a Unilabs. O posto de Grijó é instalado esta quinta-feira no parque de estacionamento do Espaço Mais Grijó, na Rua da Fonte Branca, funcionando "para já" de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 18 horas.