Comunidade nepalesa cresceu 25 vezes em 10 anos

Portugal ultrapassou o meio milhão de estrangeiros a residir no país. Hoje é Dia Internacional das Migrações.

Entre 2009 e 2019, a comunidade nepalesa em Portugal cresceu 25 vezes. Assim, no ano passado, eram cerca de 17 mil os cidadãos do Nepal que estavam a viver no nosso país com estatuto legal de residente, segundo a Pordata - base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Foi a comunidade estrangeira que mais cresceu. Hoje, comemora-se o Dia Internacional das Migrações. Portugal ultrapassou, em 2019, a fasquia do meio milhão de estrangeiros a residir no país.

Segundo as estatísticas compiladas pela Pordata - com base em dados do Instituto Nacional de Estatística e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras/Ministério da Administração Interna -, havia, em 2019, 590 mil pessoas com nacionalidade estrangeira a viver em Portugal com estatuto legal de residente. Ou seja, mais 111 504 do que no ano anterior. Desses, cerca de um quarto (150 919 pessoas) era de nacionalidade brasileira. E seguiam-se, por ordem decrescente, os imigrantes naturais de Cabo Verde, do Reino Unido, da Roménia e da Ucrânia.

Apesar de o Brasil ser o país de origem da maior parte dos estrangeiros que residem em Portugal, a comunidade nepalesa é aquela que mais tem crescido nos últimos anos. Se em 2009 havia apenas 684 cidadãos do Nepal registados, no ano passado o número já tinha subido para 16 947. Os dados compilados pela Pordata indicam, ainda, que, nos mesmos dez anos, a comunidade italiana aumentou seis vezes, a francesa cinco vezes e a indiana três. Ao mesmo tempo, as comunidades espanhola, chinesa e britânica duplicaram.

Desemprego

Apesar do aumento da procura de Portugal como país de destino, o certo é que, de acordo com os dados agora conhecidos, apenas 3% da população empregada em Portugal é de nacionalidade estrangeira. "Comparativamente à nacional, a população estrangeira é mais vulnerável ao desemprego. Em 2019, a taxa de desemprego atingiu quase 12% da população ativa estrangeira e 6% da nacional", sublinhou a empresa de base de dados.

As estatísticas mostraram, também, que a Área Metropolitana de Lisboa continua a ser a eleita para os estrangeiros fixarem residência. v

Mais mulheres

Em 2019, entraram em Portugal, com intenção de cá ficar, 73 mil pessoas (mais 40 mil do que em 2009). Dessas, mais de metade são mulheres.

A campanha

O JRS - Serviço Jesuíta aos Refugiados anunciou que vai lançar, hoje, uma campanha intitulada "Vidas em espera", para "sensibilizar para o contributo positivo dos imigrantes na nossa sociedade".