"Comunidade portuguesa está honrada e sente falta de alguém que possa dar-nos alento"

Comunidade portuguesa está entusiasmada por receber Marcelo, mas receia pela insegurança na África do Sul.

Cada vez mais envelhecida e reduzida, a comunidade portuguesa na África do Sul está a encarar, com grande entusiasmo, a ida de Marcelo Rebelo de Sousa ao país, por ocasião do 10 de Junho. Os portugueses vivem com medo devido ao aumento da criminalidade, motivada pelo elevado desemprego e a subida do custo de vida. Esperam que a visita traga esperança e novas oportunidades para o futuro. A data já estava marcada há três anos, mas a crise pandémica adiou as comemorações.

Na comitiva, estará o primeiro-ministro, António Costa, e o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque. O périplo começa, hoje, num encontro com a comunidade na Cidade do Cabo (ler Programa). Em Portugal, as festividades vão decorrer na cidade de Peso da Régua.