Comunidades não desistem do voto postal

O Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) não desiste do voto postal, que quer instituir nas presidenciais e tornar a opção prioritária nas legislativas. Esse é um dos principais temas em cima da mesa de uma série de reuniões que o CCP vai ter, até sexta-feira, com o Governo, Presidência da República e partidos com assento parlamentar.

Em cima da mesa das reuniões que o Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) vai ter, até sexta-feira, estão declarações do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, sobre a preferência que o Governo quer dar ao voto presencial nas eleições nos círculos da emigração.

O CCP defende precisamente o contrário. Considera que o voto preferencialmente presencial pode contribuir para um aumento da abstenção nas comunidades. "Hoje, o nosso peso político é muito relativo. Somos 1,5 milhões de eleitores mas nas legislativas apenas elegemos 1,7% dos deputados. Nas presidenciais, o nosso peso é ainda menor, é de 0,7% do total dos votos. Assim, dificilmente as nossas reivindicações podem ter peso", constata o presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas, Pedro Rupio.