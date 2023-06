Concelho de Tavira com perigo muito elevado de incêndio

JN/Agências Hoje às 08:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O concelho de Tavira, no distrito de Faro, apresenta hoje um perigo muito elevado de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O concelho de São Brás de Alportel, no distrito de Faro, encontra-se em risco elevado, de acordo com a informação publicado no 'site' do IPMA.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou ainda sob perigo moderado de incêndio rural 33 concelhos do distrito de Faro, Beja, Setúbal, Évora e Leiria.

PUB

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

As previsões do IPMA para hoje apontam para períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente pouco nublado na região Sul.

Estão previstos aguaceiros nas regiões Norte e Centro, em especial durante a tarde no interior, onde poderão ser acompanhados de trovoada.

O vento será fraco, soprando temporariamente moderado (20 a 30 km/h) do quadrante oeste durante a tarde, em especial nas regiões Centro e Sul.

Prevê-se ainda neblina ou nevoeiro matinal e uma pequena descida da temperatura mínima, em especial no litoral das regiões Norte e Centro, e uma pequena subida da temperatura máxima no interior da região Sul.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 18 graus Celsius na Guarda os 27 em Évora e Aveiro.