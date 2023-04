Conclusão da A1 liga Porto e Lisboa em três horas

Emília Monteiro Ontem às 22:44 Facebook

Depois de 30 anos de espera, numa sexta-feira 13, Porto e Lisboa ficaram ligadas por autoestrada.

Os 87 quilómetros que faltavam para completar a autoestrada do Norte, entre Torres Novas e Condeixa, foram inaugurados a 13 de setembro de 1991. A partir desse dia, passou a ser possível "viajar de carro da capital à Invicta em apenas três horas, pagando 2235 escudos de portagem", o equivalente a cerca 12 euros.

"Porto-Lisboa em autoestrada, do sonho à realidade em 30 anos", escreveu o "Jornal de Notícias" na primeira página. Com grande destaque, o JN fez reportagem em Condeixa, na abertura do último troço da A1.

Os últimos quilómetros da principal via rodoviária portuguesa ligaram Torres Novas a Condeixa. A localidade entrou na história "como o ponto de encontro de um sonho com 30 anos, com uma realidade que, nos últimos tempos, muita gente acelerou", noticiou o JN. Para perpetuar a data, foi inaugurada uma escultura de Charters de Almeida: um marco de aço inoxidável colocado ao quilómetro 180 (junto à saída para Condeixa), com 27 metros de altura. A autoestrada veio permitir viajar num tempo recorde "quando comparado com as nove ou mais horas que o mesmo trajeto demorava a fazer pela Estrada Nacional 1. E muitos ainda se lembram desses tempos em que se saía de Lisboa de manhã cedo para chegar ao Porto ainda a tempo de jantar". O primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva presidiu à inauguração e Ferreira do Amaral, ministro das Obras Públicas, também cortou a fita.

A construção da A1 começou em 1961, quando no dia 28 de maio foi inaugurado o primeiro troço entre Lisboa e Vila Franca de Xira. Uma cerimónia que contou com a presença de António de Oliveira Salazar. Dois anos depois, em 1963, foi a vez de ficar completa a atual extremidade norte da autoestrada, o troço contínuo entre o Porto e Carvalhos. Assim sendo, e durante anos a fio, a ligação em autoestrada entre Lisboa e Porto resumiu-se a dois pequenos troços. Em 1977, acrescentou-se o troço entre Vila Franca de Xira e o Carregado e, em 1980, a ligação do Carregado a Aveiras de Cima. A construção acelera em 1982, com a abertura do troço Condeixa-Mealhada, retirando trânsito do centro de Coimbra, e, em 1983, com a abertura do troço Albergaria-Santa Maria da Feira. Outros troços importantes foram construídos entre 1987 e 1990, até que, em 1991, a A1 ficou enfim concluída. Escrevia o JN que, desta forma, ficou para trás "o inferno que era fazer a viagem entre as duas mais importantes cidades do país".