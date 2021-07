Concorrência aplica multa de 2,9 milhões a seis empresas de gestão de resíduos

JN Hoje às 19:02 Facebook

A Autoridade da Concorrência condenou seis empresas de gestão de resíduos ao pagamento de uma multa total de 2,9 milhões de euros pela execução de um acordo de não-concorrência, entre 2017 e 2019. Os seis titulares da administração também são acusados.

O processo começou em maio de 2019, depois de uma notificação para a aquisição do controlo exclusivo de uma empresa do Grupo EGEO pelo Grupo Blueotter. A Autoridade da Concorrência detetou uma cláusula de não concorrência, no Contrato Preliminar de Compra e Venda.

Em março de 2017, também no contrato de prestação de serviços de valorização e eliminação de resíduos entre a CITRI e EGEO - Tecnologia e Ambiente, "as empresas acordaram envidar os seus melhores esforços para minimizar as manifestações de interesse ou apresentação de propostas comerciais aos clientes que a contraparte tinha na sua carteira de cliente".

Posteriomente, o contrato preliminar de compra e venda alargou as obrigações de não concorrência e passou a abranger clientes de todas as sociedades que integravam o Grupo Blueotter e o Grupo EGEO, segundo a Autoridade da Concorrência.

O acordo de não concorrência prejudicou os interesses dos clientes dos dois grupos, entende aquela entidade. De relembrar, que a Lei da Concorrência proíbe este tipo de acordos entre empresas.

Além das empresas, os seis titulares de órgãos de administração também são multados por terem conhecimento e participarem ativamente nas práticas ilícitas. As multas totalizam quase 30 mil euros.