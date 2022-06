Concurso abre 1636 vagas mas "não é solução" para o SNS

Inês Schreck Hoje às 21:28 Facebook

Medicina interna, anestesiologia, psiquiatria, pediatria e ginecologia/ obstetrícia são as especialidades com mais vagas para a contratação de recém-especialistas para os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O concurso para os médicos que terminaram a especialidade na primeira época do ano - apontado pela ministra como uma das medidas para a atual crise das urgências de obstetrícia - tem 1636 vagas, das quais 1182 para os hospitais, 423 para os centros de saúde e 25 para a Saúde Pública.

Há mais vagas do que candidatos, uma estratégia para tentar atrair quem está fora do SNS, mas que tem tido poucos resultados. "Salvo alguns casos excecionais, o número de candidatos de fora do SNS é sempre muito baixo", afirma o bastonário da Ordem dos Médicos.