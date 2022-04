Concurso "Astronautas por um dia" com prazo alargado até ao dia 25

Zulay Costa Hoje às 18:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A Agência Espacial Portuguesa - Portugal Space alargou, até ao próximo dia 25, o prazo de submissão de candidaturas para o concurso Zero-G Portugal - Astronauta por um Dia.

Segundo apurou o JN junto da Portugal Space, como "metade do período de inscrições foi durante a época de exames", foi decidido "dar mais tempo" aos jovens que quiserem viver uma experiência num voo de gravidade zero, que simula as condições experienciadas pelos astronautas no espaço, de formalizarem o interesse.

As inscrições, que estava previsto terminarem este domingo, devem ser realizadas em www.zerogportugal.pt.

Os candidatos serão submetidos a um processo de seleção, que inclui testes de perceção e interpretação do espaço, testes físicos e uma entrevista. O objetivo é selecionar 30 alunos, entre os 14 e os 18 anos, que frequentem os ensinos básico e secundário (do 9.º ao 12.º anos) em escolas portuguesas.

O voo de gravidade zero deverá ter lugar em setembro, a bordo do avião A310, da companhia francesa Novespace.

A Portugal Space acredita que esta "é uma oportunidade única, à qual poucos têm acesso, e que permite aproximar o Espaço da sociedade, abrindo, ao mesmo tempo, novos horizontes e possibilidades no futuro dos mais jovens".

Este é um dos vários projetos da Agência Espacial Portuguesa para dar a conhecer o setor ao público mais jovem, "abrindo caminho para uma formação e carreira não só no Espaço, mas em todas as áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) adjacentes ao setor espacial".