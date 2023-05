Concurso especial para alunos do profissional fica-se pelas mil vagas

Joana Amorim Hoje às 00:00 Facebook

Instituições aproveitaram maior flexibilidade na alocação de lugares e ajustaram oferta à procura, explica secretário de Estado. Internacionais com quase seis mil vagas e maiores de 23 com 4374

Depois de três anos consecutivos com uma média de 2500 vagas, o concurso especial de acesso ao Ensino Superior para diplomados das vias profissionalizantes conta apenas com 1006 vagas. Num ano em que foi dada mais autonomia às instituições na distribuição de lugares, o secretário de Estado Pedro Teixeira explica tratar-se de um ajustamento da oferta à procura, numa via de acesso que coloca menos de mil estudantes/ano. Consideradas todas as vias, são quase 17 mil as vagas disponibilizadas nos concursos especiais. Somadas às do regime geral, são 75.676 os lugares em universidades e politécnicos públicos.

De acordo com a informação disponibilizada pelo Ministério da Ciência e Ensino Superior, naquela que é a quarta edição deste concurso especial contam-se menos duas instituições a aderir a esta via de acesso, num total de 22. Aumentando o peso da oferta do lado das universidades. Se, no ano passado, os politécnicos respondiam por 75% das vagas, agora essa proporção desce para os 66%. Com o ISCTE a ser a instituição a alocar mais vagas aos titulares de cursos de dupla certificação (103), seguindo-se o Politécnico do Porto (93) e o de Bragança (80).