Concurso Faz Pelo Planeta já tem 60 candidaturas

Termina esta sexta-feira o prazo de candidaturas para o Movimento Faz Pelo Planeta, uma iniciativa da associação de gestão de resíduos Electrão que pretende "trazer para a ribalta ativistas ambientais menos conhecidos do grande público", que podem pelas suas ações "influenciar outros a adotarem comportamentos mais sustentáveis".

Os três vencedores receberão prémios que vão dos 2500 euros aos 7500 euros, para ajudar a impulsionar os seus projetos ambientais.

As candidaturas podem ser submetidas na página da campanha https://fazpeloplaneta.pt/ , onde ficarão em exposição para o público poder votar até final de abril. Depois, um júri - constituído por parceiros governamentais, associativos, empresariais e pelos "big changers" /embaixadores do movimento - analisará as cinco candidaturas mais populares e outros projetos que considerar relevantes, selecionando os três vencedores, explica a Electrão.

PUB

Para já foram apresentadas cerca de 60 candidaturas. O projeto GREEN STEPS, que pretende "estimular a comunidade para a mudança de hábitos, através da conceção de instalações artísticas de grandes dimensões elaboradas com lixo" é o que reúne mais apoio, contando, até à manhã desta quinta-feira, com 12 595 votos. Outros projetos vão desde a transformação de resíduos em novos produtos, envolvimento das comunidades na recolha e reciclagem de lixo, promoção de consciência ambiental, biodiversidade e plantar árvores, apostas nas energias renováveis ou até misturar ecologia com poesia e música para criar discos-livros e vídeos.