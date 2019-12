Concurso garante vagas para todos os recém-especialistas

Joana Amorim Hoje às 10:30 Facebook

O Ministério da Saúde anunciou a abertura do segundo concurso deste ano para a contratação de 482 médicos recém-especialistas.

Mais de dois terços das vagas são para reforçar os serviços hospitalares. Os sindicatos falam em "propaganda", estimam que um terço dos lugares fique por preencher e pedem a atualização da grelha salarial.

Em comunicado, a tutela anunciou ontem tratar-se de "um número recorde de vagas para um concurso de 2.ª época [no 1.º foram 1264 posições] e que garante a colocação de todos os recém-especialistas". Além do reforço na área hospitalar, com 346 lugares a concurso, somam-se 120 para especialistas em Medicina Geral e Familiar, "que permitirão aumentar a cobertura da população com médico de família".