Concurso internacional para resolver falhas de Internet avança no fim do ano

A Ministra da Coesão, Ana Abrunhosa, anunciou esta terça-feira que o Governo se prepara para lançar até ao fim do ano o concurso público internacional de conectividade de fibra ótica para cobertura das zonas brancas (sem Internet) do país.

A governante, que falava em Caminha esta terça-feira, durante a cerimónia de inauguração de uma nova incubadora para incentivo ao empreendedorismo rural, apelou a que sejam identificadas zonas a descoberto, enquanto decorre ainda este mês a consulta pública lançada pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) e que antecede a abertura daquele procedimento.

"O Governo está a preparar tudo para lançar no final do ano o concurso público internacional para a fibra ótica, em todos os territórios em que a Anacom identificou como zonas brancas, ou seja que não têm cobertura de qualidade", declarou Ana Abrunhosa, referindo que, "em outubro, será feita a segunda consulta pública" sobre as zonas a descoberto. "Apelo a todos para que vejam e referenciem as falhas", disse, adiantando que, durante este segundo período, estará também em consulta "o caderno de encargos do concurso para selecionar os operadores".

"Esperamos de uma vez por todas acabar com as assimetrias. Ainda temos um país muito assimétrico e não é só no Interior. Neste domínio também temos interioridade no litoral", frisou.